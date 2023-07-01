Жена Алека Болдуина поздравила его с годовщиной брака пикантным фото

Жена голливудского актера Алека Болдуина — Хилария — оригинально поздравила мужа с годовщиной брака.

На своей странице в Instagram любимая звезда поделилась довольно неожиданным кадром вместе с ним. В архивном фото Хилария позировала вместе с мужем, в то время как он стоял рядом в рубашке и без штанов. Фото было сделано во время съемок сериала "Студия 30", в котором Болдуин сыграл Джека Донахи.

Алек Болдуин с женой / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

В подписи к пикантному фото Хилария поздравила Алека с праздником и пошутила об их многодетной семье.

"С 11-й годовщиной, Джек....До того, как у нас появились дети, я приходила к тебе на "Студию 30" и шутила над тобой с тем скрытым шкафом позади. У тебя не было штанов... тогда у нас было семеро детей... Что ж, за еще 11... лет... возможно, детей... точно кошек", — написала жена Болдуина.

Напомним, что в браке с Хиларией актер воспитывает семерых детей, самой молодой дочери пары в сентябре должен исполниться год. Также у Болдуина есть 28-летняя дочь Айрленд от первого брака, которая недавно сделала его дедушкой.

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