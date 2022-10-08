Жена Алека Болдуина умилила Сеть фотографией с семью детьми

Жена актера Алека Болдуина, Хилария, показала трогательную фотографию со своими детьми в социальных сетях.

В Instagram 38-летняя любимая актера восхищала поклонников фото, на котором семеро ее детей от Болдуина позировали все вместе. на фотографии даже появилась маленькая Иллария, которая появилась на свет в сентябре этого года.

Для семейной фотосессии мамочка выбрала детям почти одинаковую одежду в белых и пастельных оттенках. Милый кадр звездная мама оставила без подписи, добавив в описании только маленькое сердечко.

Дети Алека Болдвина / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Напомним, что супруги воспитывают семерых общих детей: 9-летнюю Кармен, 7-летнего Рафаэля, 6-летнего Леонардо, 4-летнего Ромео, двухлетнего Эдуардо, 1-летнюю Люсию и новорожденную Илларию. Также у актера есть 26-летняя дочь Айрленд от Ким Бессингер.

Ранее Хилария поделилась еще одним кадром из этой фотосессии. На нем семья позировала в полном составе, а Болдуин держал на руках новорожденную дочь.

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