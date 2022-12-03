Жена Алека Болдуина в платье с откровенными вырезами показала, как кормит грудью дочь

Жена голливудского актера Алека Болдуина Хилария Болдуин на днях вместе с любимым посетила светское мероприятие.

Знаменитые супруги стали гостями вечера, организованного Американским музеем естествознания в Нью-Йорке. Хилария, которая два месяца назад родила мужу шестого ребенка, не упустила возможности отвлечься от бытовых дел и развеяться с мужем.

Так, на странице в Instagram госпожа Болдуин показала, как готовилась к событию. Для вечера молодая мама выбрала смелое платье черного цвета с пикантными вырезами в области талии. Наряд Хиларии хорошо подчеркнул ее фигуру, которая выглядит великолепно.

Хилария Болдуин / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Хилария Болдуин / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Хилария Болдуин / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Хилария и Алек Болдуин / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Показала жена Болдуина и то, как во время кормления двухмесячной дочери ей делали прическу.

Хилария Болдуин / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Подписчики страницы Хиларии выразили свое восхищение внешним видом мамы шестерых детей: "у меня нет слов", "какая вы невероятная", "какая роскошная фигура, и это мать шестерых детей", "вам очень идет это платье, я в восторге".

Алек и Хилария Болдуин / Фото: Associated Press

Как известно, у Хиларии и Алека Болдуина шесть общих детей: 9-летняя Кармен, 7-летний Рафаэль, 6-летний Леонардо, 4-летний Ромео, двухлетний Эдуардо, 1-летняя Люсия и дочь Иллария, появившаяся на свет два месяца назад. Кроме того, у Болдуина есть дочь от актрисы Ким Бейсингер, 26-летняя Айрленд.

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