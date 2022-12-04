Жена Алека Болдуина рассказала, планируют ли они с мужем восьмого ребенка

Жена голливудского актера Алека Болдуина, 38-летняя Хилария, надеется, что они с мужем больше не будут планировать детей.

Лишь два месяца назад у звездных супругов родился седьмой ребенок — дочь Иллария. Родители очень ждали появления малышей, однако, по словам Хиларии, она больше не планирует детей.

Алек Болдвин с женой и детьми / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Жена актера призналась, что очень надеется, что они с мужем смогут остановиться, пишет Daily Mail.

"Я бы сказала, что мы закончили. Но я так уж говорила после шести (детей – ред.). Но да, я надеюсь, что мы закончили", — сказала Хилария.

Впрочем, 38-летняя избранница актера не уверена, осуществятся ли ее планы, ведь Болдуин не делал вазэктомию (один из способов стерилизации у мужчин).

"Алек также должен пойти и помочь. Если он не сделает этого, что-то может и произойти", — сказала супруга Болдуина.

Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Напомним, на днях Хилария показала, как кормит ребенка в вечернем платье.

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