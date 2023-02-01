Жена Алека Болдуина зпостила фото с их семью детьми в поддержку мужа

Жена голливудского актера Алека Болдуина Хилария Болдуин поддержала его после того, как артисту предъявили официальное обвинение в убийстве оператора Галины Хатчинс.

На странице в Instagram Хилария разместила их семейное фото, на котором она изображена с мужем и семью детьми. Женщина поблагодарила поклонников за поддержку ее мужа и обратилась к любимому со словами, что семья любит его и всегда рядом с ним.

"Надеюсь, вы понимаете, насколько велика ваша поддержка и доброта для Алека и наших детей. Спасибо, что вы – наше сообщество и наш поселок. Вы помогаете нам быть более сильными родителями и партнерами в это невероятное время, возникшее из-за такой ужасной трагедии. Пожалуйста, знайте, что я слышу все ваши откровенные слова, и каждый из вас каждый день напоминает мне, что в мире есть доброта, и мы не одиноки. Алек, мы любим тебя и мы всегда рядом с тобой", — написала Хилария в фотоблоге.

Как известно, 31 января Алеку Болдуину предъявили официальное обвинение в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс. Тогда актер на съемочной площадке выстрелил из оружия, которое оказалось заряженным и попал в оператора. От полученных травм Хатчинс скончалась.

Если прокуроры убедят присяжных в том, что Болдуин действовал с умышленным пренебрежением к безопасности других, не прошел достаточную подготовку по владению огнестрельным оружием и не проверил у оружейника, был ли заряжен револьвер, ему грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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