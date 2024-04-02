Жена Александра Скичко рассекретила, где он находится и чем занимается после выхода из политики

Украинская бизнесвумен, жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко – Елизавета Юрушева – поделилась подробностями их профессиональной и личной жизни.

Так, по словам Юрушевой, она с тремя детьми проживает в Италии и сейчас основывает собственный бренд одежды. Между тем, Александр Скичко после отхода от политики полностью изменил род деятельности и развивает бизнес на территории Украины. Также его жена не стала скрывать, что возлюбленный часто наведывается к ним, ведь является многодетным и может пересекать границу Украины:

"Саша сейчас живет на две страны, поэтому конечно это тяжело. Он занимается сейчас бизнесом в Украине и время от времени приезжает к нам. У нас обоих произошло изменение деятельности, профессии, поэтому сейчас на самом деле у нас очень "веселый" личный период. Но и он, и я, сейчас фокусируемся на нашей деятельности, все направлено туда – он развивает бизнес, а я пытаюсь сделать что-то новое и поддерживать то, что уже есть. Поэтому сейчас пока так", - призналась Елизавета Юрушева у себя в фотоблоге.

Елизавета Юрушева и Александр Скичко / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Кроме того, бизнесвумэн поделилась, чем занимается ее старший сын Даня от предыдущего брака. Елизавета отметила, что он тоже проживает с ними в Италии, ходит в местную школу и хорошо выучил итальянский язык.

"Он учится в школе в Милане и скоро у него начинаются важные экзамены – одним словом, Даня сейчас много учится и в отличие от меня уже хорошо знает итальянский!", - рассказала Юрушева.

Сын Елизаветы Юрушевой / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Напомним, недавно Елизавета Юрушева восхитила фото с 9-летней дочерью и показала, как она поздравила ее с днем рождения.

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