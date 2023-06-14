Жена Александра Скичко откровенно ответила, где находится ее муж

Юрушева также рассказала, как ее возлюбленный выезжает за границу во время войны.

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко — бизнесвумен Елизавета Юрушева — рассказала, где находится ее муж.

В частности, в Instagram Лиза время от времени делится совместными фото и видео с возлюбленным, сделанным в Милане. Поэтому подписчики поинтересовались, где находится Александр Скичко и как он выезжает во время военного положения за границу.

Александр Скичко с женой и детьми в Милане / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Елизавета честно ответила на вопросы поклонников. По словам Юрушевой, ее муж никуда из Украины не уезжал и сейчас находится дома. Александр Скичко время от времени приезжает к ней с сыном и дочерьми, ведь может свободно пересекать границу, потому что он – отец троих детей.

"Он не уехал. Он к нам приезжает иногда. У нас трое детей", — ответила на вопрос подписчика бизнесвумен.

Александр Скичко воспитывает троих детей / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Напомним, сейчас Елизавета Юрушева находится с детьми в Милане. За границей бизнесвумен учится в институте Marangoni. Там с Юрушевой произошел неприятный инцидент. Ее профессором оказался россиянин, с которым она поругалась.

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