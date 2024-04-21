Жена Александра Скичко показала, как без детей провела время с возлюбленным в Киеве: "Муж моей мечты"

Украинская бизнесвумен, жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичка – Елизавета Юрушева – показала, как романтически проводит время со своим мужем в Киеве.

Так, бизнесвумен уже около недели находится в столице по делам. Поэтому Елизавета успела насладиться временем с мужем. В частности, счастливые супруги в фотоблоге показали, как они вдвоем посетили пекарню и насладились вкусностями.

"Муж моей мечты", – восхитила подписью бизнесвумен.

Александр Скичко с женой / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Между тем Александр на своей странице в Instagram также опубликовал забавную фотографию с женой, где она скрывается за ним.

"Я здесь не очень вышел, но жена – огонь!", – насмешил Скичко.

Александр Скичко с женой / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

К слову, Александр Скичко не часто выходит в публичное пространство и почти не появляется в фотоблоге. И тут знаменитость поблагодарил Елизавету, которая мотивировала его вернуться и запостил еще несколько личных фото.

Александр Скичко / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Глядя на частоту моих постов в Instagram, ощущение, что я забыл пароль. Жена напомнила. I'll be back! (я вернусь – прим. ред.)", – подписал кадры бизнесмен.

В то же время, по словам Юрушевой, после такой насыщенной недели, полной работы над благотворительными проектами, она уже совсем скоро будет возвращаться в Милан, Италию. Там ее ждут дочери и старший сын.

Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Напомним, недавно Елизавета Юрушева впервые за длительное время показала свою маму и трогательно обратилась к ней по случаю праздника.

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