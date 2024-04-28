Жена Александра Скичко показала редкие фото с возлюбленным и нежно поздравила его с особым праздником

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко – бизнесвумен Елизавета Юрушева – рассказала о празднике в семье.

Сегодня, 28 апреля, Александр Скичко отмечает день рождения. По случаю его 33-летия возлюбленная бизнесмена опубликовала ряд романтических фотографий, сделанных в разный период их жизни. И добавила, что очень благодарна мужу за его уникальные черты.

"Сказать, что я люблю тебя – это ничего не сказать! Ты мой герой во всех смыслах, и я себя без тебя рядом просто не представляю, мы одно целое. Я благодарю тебя за то, что ты есть, и за возможность каждый день чувствовать любовь такой силы! Я понимаю, что вообще-то на день рождения принято что-то желать, но я могу тебя только благодарить. Ты – муж моей мечты! Иногда мне даже нравится с тобой поругаться, чтобы увидеть тот твой взгляд непонимания, что вообще происходит. Дорогой мой, сегодня твой день и я искренне хочу, чтобы ты всегда оставался таким, каков ты есть. Благодарю тебя за возможность создать семью, о которой я мечтала! Люблю тебя безгранично", - растрогала Елизавета.

Александр Скичко и Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Александр Скичко и Елизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

В свою очередь Александр на своей странице поделился, как изменился за последние годы и что теперь ценит больше всего.

"33-й год научил дорожить тем, что есть, двигаться вперед, несмотря ни на что, и ценить больше всего тех, кто рядом! Последние два года изменили все. Цели, желания, ценности, профессию, стиль жизни – все! А главное, с уверенностью могу сказать, что я это осознал и принял. Завтра не будет, как вчера, но оно точно будет лучше. Главное верить и делать все, чтобы оно таким было! От нас не зависят обстоятельства извне, но наши желания и сознание своей миссии – это точно в наших силах! Миссия у каждого своя! Нужно работать над собой и идти вперед! Спасибо моей семье! Моей любимой жене и детям за вдохновение каждый день! Спасибо родным и близким за веру! Вместе мы все сможем! И главное спасибо всем защитникам, которые позволяют Украине жить! Слава Героям!", – написал знаменитость.

Александр Скичко / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Напомним, недавно 9-летняя дочь звездных супругов Наталья получила травму головы. Елизавета Юрушева уже рассказала о самочувствии дочери после зашивания раны.

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