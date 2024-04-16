Жена Александра Скичко показала свою маму и публично обратилась к ней

Сегодня, 16 апреля, мама украинской бизнесвумен, жены экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичка – Елизаветы Юрушевой – празднует день рождения.

Так, в своем фотоблоге Елизавета запостила редкое фото самого родного человека и рассказала о ее чертах характера.

"Сегодня день рождения у самой важной женщины в моей жизни – моей мамы. Это человек, который полностью посвятил свою жизнь нам: мне, моей сестре, а теперь и внукам. Делает это и сегодня так искренне, с полной самоотдачей, даже на расстоянии тысячи километров. Эта женщина на фото – удивительная мама и нереальная бабушка. Ты всегда была рядом, что бы ни происходило. И вместе с тем, тебе даже удалось построить карьеру. Может быть, не в таком масштабе, как ты хотела, но все равно. Ты всегда поддерживала, всегда верила, всегда мотивировала, даже когда казалось, что весь мир рушится. Ты всегда умела найти верные слова в нужный момент и никогда нас не наказывала", - восхитила Юрушева.

Мама Елизаветы Юрушевой / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Жена Скичка также поблагодарила маму за ее заботу и пример и искренне поздравила с праздником:

"Спасибо, что воспитала меня такой чувственной. Вся любовь к этому миру, к познанию, красоте, искусству – это только благодаря тебе. Ты воспитывала это во мне с первых лет жизни, и я всегда знала, что придут выходные, и мы с мамой пойдем на симфонический оркестр или балет. Ты была тем человеком, с которым я хотела читать, чтобы ты видела и гордилась, что я умная. Ты всегда меня мотивировала становиться лучшей версией себя. Я безгранично тебе за это благодарна. Я тебя очень люблю! Я искренне желаю, чтобы эта война кончилась и ты снова могла быть рядом с внуками всегда. С днем ​​рождения, самая лучшая в мире мама!", - растрогала бизнесвумен.

Напомним, в этот день свой день рождения празднует сын шоумена Григория Решетника. Семья показала, как поздравила 11-летнего парня.

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