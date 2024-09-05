Жена Александра Скичко в годовщину брака показала, какой была их сказочная свадьба в Грузии

Пара уже семь лет живет в официальном статусе мужа и жены.
В семье экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко и бизнесвумен Елизаветы Юрушевой праздник.
Супруги 5 сентября отмечают особую дату в их семейной жизни – годовщину свадьбы. Именно в этот день, ровно семь лет назад, влюбленные сказали друг другу желанное "да". Поэтому, по случаю праздника, Юрушева посвятила возлюбленному пост в Instagram. В частности, бизнесвумен адресовала Скичко теплые слова с поздравлениями и отметила, что будет любить его всегда.
"Семь лет – это больше, чем любовь. Надеюсь, это нормально, что я буду любить тебя всегда", – адресовала мужу Юрушева.
Кроме того, жена Александра Скичко на архивных фото показала, какой была их сказочная свадьба. Влюбленные праздновали особый день в горах Грузии, и вокруг их окружали невероятные виды. Елизавета на свадьбу надела пышное платье, а Александр Скичко – белый сдержанный костюм.
В общем, супругов с годовщиной бракосочетания поздравило немало звезд. В частности, теплые слова влюбленным написали Оля Полякова, Ирина Монатик и другие.
Напомним, недавно певица Анастасия Приходько праздновала годовщину свадьбы с мужем. Артистка уже 11 лет живет с возлюбленным в официальном браке. По случаю важной даты супруги неожиданно повторно обвенчались.
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