Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
385
Время на прочтение
1 мин

Жена Александра Усика ошеломила, как их 15-летняя дочь повзрослела

Елизавета поддерживала родителей на благотворительном вечере.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Александр Усик с женой

Александр Усик с женой / © instagram.com/usyk_kate1505/

Жена украинского боксера Александра Усика - Екатерина - впервые за долгое время показала их старшую дочь.

Так, недавно супруги организовывали благотворительный вечер, целью которого была поддержка детей из Николаева, потерявших родителей из-за войны. На мероприятии присутствовала старшая дочь боксера. 15-летняя Елизавета, которая была одета в красный топ и юбку, поддерживала родителей. Также на вечере была и младшая дочь Усиков - Мария.

Дочери Александра Усика / © instagram.com/usyk_kate1505/

Дочери Александра Усика / © instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина Усик поделилась фотографиями с дочками в своем Instagram. Фанаты просто засыпали семейство комплиментами. Также пользователи отметили, что Лиза очень сильно повзрослела и по росту уже выше мамы.

Жена Александра Усика с их дочерьми / © instagram.com/usyk_kate1505/

Жена Александра Усика с их дочерьми / © instagram.com/usyk_kate1505/

Также Екатерина Усик поблагодарила всех, кто присутствовал на благотворительном вечере. Жена боксера отметила, что в тяжелые времена помощь является очень важной.

Кстати, на благотворительном вечере выступал артист Иво Бобул. Александр Усик не удержался и спел в дуэте с исполнителем.

Дата публикации
Количество просмотров
385
Следующая публикация

