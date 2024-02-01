Жена Александра Усика показала новорожденную дочь и рассказала, как прошли роды

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина выписалась из роддома.

На днях Александр и Екатерина в четвертый раз стали родителями. Дочь боксера появилась на свет в роддоме в Киеве. На выписку жены с новорожденной дочкой Усик приехать не смог. Ведь через несколько недель Александра ждет главный поединок в карьере. Украинский боксер сможет объединить главные боксерские пояса и стать абсолютным чемпионом, говорится в сюжете ТСН.

Также на выписке не было никого из родственников, только врачи. Впрочем, Екатерину не смутило, что никто из семьи ее не встретил. Возлюбленная Усика отметила, что это было ее личное решение. У них в семье уже есть трое старших детей, два мальчика и девочка.

Жену Александра Усика выписали из роддома / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Екатерина Усик, чтобы было спокойнее и ей и ее семье, отправила старших детей с бабушкой за границу. Потом уже после рождения дочери всем сообщила радостную весть. По словам врача, принимавшего роды у Екатерины, все прошло хорошо:

"И по детям, и по мужу видно, что когда я родила, все сразу выдохнули и начали радоваться жизни", — призналась супруга Усика.

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Екатерине Усик подарили открытку с подписью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с подписью "Спасибо за украинцев".

Екатерина сказала, что ей было совсем не страшно рожать в Украине во время войны. Также жена Усика рассказала, как сообщила ему о рождении дочери:

"Мы родились и еще где-то часов пять лежали в родовой. Созвонились (с Усиком – прим.ред.) сразу. Только ребенка вытащили, — видео было уже у Александра. Это, конечно, тяжело, потому что в такие моменты хочется быть рядом со своей женой, со своим ребенком. Но ничего. Надо прославлять страну", — отнеслась с пониманием к тому, что мужа не было на выписке, Екатерина.

Жену Александра Усика выписали из роддома

Отметим, что уже 17 февраля Александр Усик проведет важнейший бой в своей карьере – украинец в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) сразится с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

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