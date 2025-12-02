Жена Александра Усика стала жертвой мошенников

Екатерина и Александр Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Жена украинского боксера Александра Усика стала жертвой мошенников

Об этом Екатерина рассказала в своем Instagram и раскрыла их схему. Неизвестные создали страницу в Tik Tok от имени избранницы боксера. Более того, они еще и собрали там немалое количество подписчиков. Правда, есть один нюанс. Сама же Екатерина Tik Tok не пользуется.

Тем временем злоумышленники с фейковой страницы Усик выманивают у пользователей средства. Жена боксера призвала быть внимательными и не вестись на мошенников. Она советует тщательно проверять информацию и следить только за ее официальными аккаунтами в социальных сетях.

Пост Екатерины Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

"Друзья, хочу сообщить, что я не имею никакого отношения к страницам, которые созданы под моим именем или с использованием моих фотографий. Все аккаунты, кроме моего официального, не являются моими и ведутся без моего участия. Пожалуйста, не доверяйте информации, опубликованной на этих страницах, и не ассоциируйте их со мной", - призвала Екатерина.

