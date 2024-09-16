Жена Александра Усика восхитила фото, как боксер проводит время с подросшей 7-месячной дочкой

Жена Александра Усика – Екатерина – показала, как боксер проводит время с заметно подросшей 7-месячной дочкой.

Четвертый ребенок у спортсмена родился в конце января. Однако некоторое время Усик не мог лично увидеть дочь, ведь он готовился к важному бою в своей карьере за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. В поединке с британцем Тайсоном Фьюри боксер завоевал победу и наконец вернулся к семье.

Сейчас спортсмен проводит время с родными и наслаждается мгновениями отцовства. В частности, жена боксера показала, как он играет с 7-летней дочерью. Екатерина опубликовала фото, где Александр Усик помогал маленькой Машеньке исследовать новые игрушки.

Александр Усик с младшей дочерью / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Тем временем крошечная дочь была рядом с папой, с удовольствием играла и позировала перед камерой.

Александр Усик с младшей дочерью / Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Отметим, в Александра Усика и его жены Екатерины четверо детей. Супруги воспитывают дочерей – Елизавету и Марию и сыновей Кирилла и Михаила.

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик радовала семейными кадрами с 6-месячной дочкой. Знаменитость также рассказала о первых достижениях крохотной Адель.

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