Жена Александра Усика восхитила теплыми семейными фото с дочкой

Семья решила устроить летний фотосет.

Александр Усик с женой Екатериной

Александр Усик с женой Екатериной

Украинский боксер Александр Усик вместе с женой Екатериной наслаждается летним отдыхом в компании своей маленькой дочери.

Супруги решили устроить трогательную фотосессию со своей младшей дочкой, которой уже полтора года. На фотографиях семья предстает в легких летних образах. Маленькая Мария выглядит по-настоящему стильно — в цветочном наряде и панамке, защищающей ее от солнца. Екатерина выбрала изысканную одежду из легкой ткани, а Александр также появился в непринужденном, но стильном летнем луке.

Александр Усик с женой / © instagram.com/usyk_kate1505/

Александр Усик с женой / © instagram.com/usyk_kate1505/

Александр Усик с женой / © instagram.com/usyk_kate1505/

Александр Усик с женой / © instagram.com/usyk_kate1505/

Вероятно, семейство устроило фотосет во время отдыха. На фотографиях видно, как боксер нежно прижимается к возлюбленной. Дочь же сфотографирована отдельно, но в таком же стиле.

Мария Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Мария Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Мария Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Мария Усик / © instagram.com/usyk_kate1505/

Отметим, Александр Усик вместе со своей женой Екатериной имеет четверых детей. Супруги воспитывают дочерей — Елизавету и Марию и сыновей — Кирилла и Михаила.

