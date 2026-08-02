Жена Александра Зинченко показала подросших дочерей-красавиц и рассекретила двойной праздник в семье

Александр Зинченко с женой / © instagram.com/v.lada_sedan

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Жена украинского футболиста Александра Зинченко — блогерша Влада Седан — показала сразу двух их заметно подросших дочерей-красавиц.

Недавно девочки снялись в профессиональном фотосете, результатом которого избранница спортсмена поделилась в Instagram. Ева и Лея позировали перед объективом фотокамеры в family look. Дочери супругов были одеты в яркий розовый наряд, их волосы были распущены, а образ дополняли кепки. Девочки мило позировали и нежно улыбались.

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Дочери Александра Зинченко и Влады Седан / © instagram.com/v.lada_sedan

Кроме публикации фото, Влада Седан также высказалась о двойном празднике в семье. В частности, 1 августа старшая Ева отмечала день рождения. Дочери исполнилось пять лет. А уже 2 августа день рождения у младшей Леи. Девочка теперь официально трехлетняя. Влада Седан высказались об этих важных датах и отметили, что дочери для них с Александром Зинченко — это самое важное, что есть в жизни.

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Дочери Александра Зинченко и Влады Седан / © instagram.com/v.lada_sedan

«Два дня подряд в нашей семье праздник. Вчера (1 августа — прим. ред.) старшей дочери Еве исполнилось 5, а сегодня (2 августа — прим. ред.) маленькая кнопка Лея празднует 3. Девочки, вы мое величайшее счастье, люблю вас, мои звездочки», — отметила блогерша.

Дочери Александра Зинченко и Влады Седан / © instagram.com/v.lada_sedan

Напомним, 2 августа день рождения празднует сын ведущего Тимура Мирошниченко. Жена шоумена довела до слез поздравлением Марселя с пятилетием.

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