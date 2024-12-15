Жена Александра Зинченко трогательно поздравила его с 28-летием и показала их романтическое фото

Украинский футболист Александр Зинченко, который играет за английский ФК "Арсенал", празднует день рождения.

Спортсмену 15 декабря исполняется 28 лет. Конечно, с праздником футболиста публично поздравила его жена, ведущая Влада Седан. Избранница Зинченко посвятила мужу трогательный пост в Instagram. Власти опубликовали романтическое черно-белое фото с Александром, где они улыбающиеся держатся друг с другом за руки.

Жена футболиста отметила, что у него есть все, чтобы считаться по-настоящему счастливым человеком, поэтому она лишь пожелала, чтобы все достижения приумножались и мечты сбывались. Также Влада Седан не забыла и о профессиональной жизни мужа. Она пожелала возлюбленному, чтобы его не мучили травмы. К слову, профессиональные футболисты во время игры на поле часто травмируются.

Александр Зинченко с женой / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

"С днем рождения, моя душа! У тебя есть все, чтобы по-настоящему считаться счастливым человеком. Поэтому желаю только приумножать свои достижения и никогда не изменять своим мечтам! Будь всегда здоров и пусть проклятые травмы уже наконец-то отпустят тебя. Люблю", — обратилась к Александру Зинченко жена.

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик нежно поздравляла мужа с днем рождения. Хореографу Андрею Дикому исполнилось 46 лет.

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