Жена Александра Зинченко в годовщину брака показала, какой была их свадьба

Александр Зинченко и Влада Седан / © instagram.com/v.lada_sedan

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Жена украинского футболиста Александра Зинченко — блогерша Влада Седан — показала, какой была их свадьба.

Влюбленные празднуют годовщину бракосочетания. Парочка уже шесть лет как живет в статусе супругов. Влада Седан поздравила Александра Зинченко с особенной датой в их семейной жизни. В частности, избранница футболиста опубликовала архивное черно-белое фото со свадьбы. На снимке спортсмен позировал в черном смокинге, а рядом с ним стояла блогерша в ярком платье со стразами и длинной фатой.

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«Шесть лет в одной команде. С годовщиной свадьбы!» — обратилась Влада Седан к Александру Зинченко.

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Александр Зинченко и Влада Седан / © instagram.com/v.lada_sedan

Блогерша также опубликовала и свежее фото с мужем. Парочка позировала в черных нарядах. Они прогуливались вместе, но в момент Александр Зинченко поднял Владу Седан на руки, а она в это время радостно улыбалась на камеру.

Александр Зинченко и Влада Седан / © instagram.com/v.lada_sedan

Отметим, футболист и блогерша поженились в марте 2020 года, но свадьбу праздновали уже в августе. Александр Зинченко и Влада Седан воспитывают двух дочерей — 5-летнюю Еву и 3-летнюю Лею.

Напомним, недавно шоумен Андрей Джеджула раскрыл планы на свадьбу с новой женой. Парочка уже заключила официальный брак, но от традиционного празднования отказалась.

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