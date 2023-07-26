Жена Алексея Резникова, которая младше его на 20 лет, рассказала об их ссорах

Жена министра обороны Украины Алексея Резникова, ведущая и психолог Юлия Зорий рассказала, как они с мужем поддерживают гармонию в семье.

По словам Юлии, они с Резниковым, прежде чем жениться, очень много работали над своими отношениями. Зорий не скрывает, что до брака они с любимым ссорились немало и даже расходились несколько раз:

"Мы очень много работали над своими отношениями. Реально было приложено огромное количество усилий, и я говорю это совершенно серьезно. Желание быть вместе было настолько велико, что нам приходилось садиться с ним и говорить об этом. К тому моменту, когда мы поженились, мы ссорились, расходились и сходились несколько раз. И если некоторые пары проходят это после брака, мы прошли до брака. Все ссоры, разногласия, оскорбления мы оставили там", – рассказала Зорий, пишет "kp.ua".

Алексей Резников с женой / Фото: instagram.com/yulia_zoriy

Также Юлия, которая младше своего мужа на 20 лет, рассказала, как общается с его дочерью Анастасией от бывшего брака министра, детьми дочери и даже бывшей женой Резникова:

"Мы все, к счастью, хорошо общаемся, ладим, дружим. Мы прекрасно общаемся и с мамой Насти, первой женой Алексея. Иногда собираемся все вместе. У нас очень прикольные, здоровые отношения. Она очень классная женщина, очень уважаю ее", – отметила Юлия.

Жена Алексея Резникова Юлия Зорий / Фото: instagram.com/yulia_zoriy

Кроме того, 37-летняя Зорий призналась, что иногда внуки Резникова могут ее назвать бабушкой, но она не обижается.

"Они ему говорят – "діду", а он постоянно просит – говорите мне "Леша". Поэтому они раз – так, раз – так. Мне говорят – "Юля", но младший иногда может забыть и говорить – "баба, бабу"… Мне быть бабушкой – за честь для этих детей, поэтому обращаются и так, и так. Бывает, они просто смеются с этого и говорят: "Иди к бабушке Юле", – рассказала Зорий.

Напомним, что 37-летняя ведущая Юлия Зорий и 57-летний министр обороны Украины Алексей Резников поженились летом 2020 года. Однако из-за карантинных ограничений свадьбу влюбленные не смогли отпраздновать. По словам Зорий, празднование их брака еще впереди и пара даже планирует отыграть ее в освобожденном Крыму.

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