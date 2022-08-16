Жена Алексея Резникова рассказала об отношениях с ним и намекнула на пышную свадьбу в освобожденном Крыму

Она впервые посетила студию "Сніданку з 1+1" и поделилась об отношениях с Алексеем Резниковым.

В частности, на вопрос, насколько много информации любимая министра обороны знает о ситуации в стране, Зорий ответила, что на его рабочие темы семья почти не общается.

"Он просит не говорить о работе. Если меня интересуют какие-то противоречивые моменты, есть какая-то информация, он мне их разъясняет. Он и так все время на телефонах, постоянно что-то вычитывает, много интервью… Он может мне показать какой-то текст, попросить посмотреть какое-нибудь интервью, дать свою оценку. Но в общем я в это не лезу. Человек приходит домой просто физически, но все равно головой он на работе", – поделилась Зорий.

Юлия Зорий и Алексей Резников / Фото: instagram.com/yulia_zoriy

Относительно характера мужа Юлия добавила, что никогда не видела Алексея без улыбки и хорошего настроения. Говорит, что Резников является ее противоположностью, поскольку он всегда знает, как решить проблему, в то время когда телеведущая предпочитает эмоции.

"Вот такой темперамент у человека. Он всегда настроен, что бы ни происходило – у него нет проблем. То есть нет такого, что он бы не мог решить. И я – человек, который все время как "министерство паники и истерики". Мне это очень помагает. Я говорю ему: "Спасибо, что ты такой", – откровенно призналась Юлия.

На вопрос, чем министр обороны покорил свою жену, Юлия отметила, что с ним она всегда чувствует себя защищенной, как мужчина он умеет любить и принимать любовь, слышит и прислушивается.

В 2020 году пара официально поженилась, однако из-за карантинных ограничений свадьбу не праздновала.

Юлия Зорий и Алексей Резников / Фото: instagram.com/yulia_zoriy

По словам телеведущей, празднование будет впереди, после победы, и добавила, что, возможно, это произойдет в освобожденном Крыму.

"Я никогда не была в Крыму… Возможно, можем себе празднование там визуализировать", – подчеркнула Зорий.

Была против должности Министра обороны! Жена Алексея Резникова телеведущая Юлия Зорий в Завтраке!

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Напомним, Алексей Суровцев намекнул на воссоединение со своей второй женой. Актер публично признался ей в любви.

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