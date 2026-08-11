Жена Анатолича публично посрамила избранницу Остапчука и пригрозила компроматом: Екатерина ответила

Анатолий Анатолич с Юлой, Владимир Остапчук с Екатериной

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Скандал между семьями шоуменов Анатолия Анатолича и Владимира Остапчука получил новый виток. После резких заявлений Екатерины Остапчук в конфликт снова вмешалась ее оппонентка Юла.

Напомним, накануне Анатолий Анатолич рассказал о прекращении общения с Владимиром Остапчуком. По словам ведущего, когда-то они были близкими друзьями, однако в какой-то момент Остапчук заблокировал его в соцсетях. Анатолий предположил, что причиной могла стать его супруга Екатерина.

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Это изрядно возмутило блогершу. Екатерина заявила, что ситуация действительно имеет совсем другие корни, а прекращение дружбы якобы связано с поведением жены Анатолича — пиарщика Юлы. Более того, она обвинила шоумена в лицемерии.

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Сначала Екатерина уверяла, что сознательно молчала о причинах конфликта из-за уважения к прошлому, ведь когда две семьи действительно были близкими. Однако впоследствии ее публичные заявления стали все более резкими.

Скриншот из Telegram-канала Екатерины Остапчук

В частности, супруга Остапчука заявила, что Анатолий якобы слишком сильно зависит от общественного мнения и строит свой публичный образ в соответствии с тем, «как правильно». Она также упрекнула его за позицию относительно уехавших за границу украинцев, вспомнив его общение с кумовьями Владом Ямой и Светланой Лободой.

Не осталась в стороне и Юла. Пиарница в резкой форме ответила Екатерине и заявила, что она якобы намеренно провоцирует публичные конфликты, чтобы привлекать внимание к своей личности. К тому же, в резкой форме заявила о токсичности жены Остапчука.

Вот поэтому у нас нет ничего общего с тобой. И никогда не было. Продолжай позориться и писать дальше свою гадость, выискивая грязь и разбрызгивая пеной в своем токсическом блоге. Потому что без срачей ты никому не интересна. Сделай в жизни хоть что-нибудь самое, а не за счет других», — эмоционально написала Юла.

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Скриншот из Telegram-канала Екатерины Остапчук

На этом ее ответ не завершился. Пиарщик также заявила, что Екатерина якобы имеет доступ к аккаунтам мужа в соцсетях и могла блокировать людей от его имени.

«И да, не Вова всех заблокировал, в том числе и весь мой коллектив, а ты по его телефону, пока на Вове были наручники, кляп и мешок на голове. Ты бы рот прикрыла об Америке и других наших дружеских и женских приключениях», — заявила Юла.

А напоследок она сделала еще более загадочный намек, фактически пригрозив вынести на публику детали из прошлого Остапчуков: «Но если я расскажу, что было в „пресс-туре“, тебе не понравится, а пресса будет в восторге».

В ответ Екатерина не смолчала. Она заявила, что ей нечего скрывать и расставила точки над «і». В частности, также пообещала жестко слить правду о семье Анатолича.

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Скриншот из Telegram-канала Екатерины Остапчук

Скриншот из Telegram-канала Екатерины Остапчук

Напомним, недавно певица Оля Полякова поразвлекалась с россиянином и попала в скандал. Она сделала эмоциональное заявление с оправданиями и объяснила, почему не собирается извиняться.

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