Жена Анатолича рассекретила три факта, которым не место в их браке

Юла рассказала о супружеской жизни.

Жена телеведущего Анатолия Анатолича – Юла – рассказала об их супружеской жизни.

Так, бизнесвумен поделилась с подписчиками своими тремя "никогда" в браке с шоуменом. Как написала Юлия в своем Instagram, пара никогда не ходила к парному психологу.

"В своих вопросах разбираемся сами и считаю это нашим совместным успехом. 2. Каждый из нас никогда не уходил из дома. (Максимум, когда ссоримся, спим на разных кроватях). 3. Мы никогда не отдыхали отдельно. (Если и был муж в другой стране, то только по работе)" – поделилась она.

Жена Анатолия Анатолича / instagram.com/yulattt

Также Юла добавила, что влюбленные всегда спят под одним одеялом в объятиях друг друга.

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