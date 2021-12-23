Жена Анатолича рассекретила три факта, которым не место в их браке

Юла рассказала о супружеской жизни.
Жена телеведущего Анатолия Анатолича – Юла – рассказала об их супружеской жизни.
Так, бизнесвумен поделилась с подписчиками своими тремя "никогда" в браке с шоуменом. Как написала Юлия в своем Instagram, пара никогда не ходила к парному психологу.
"В своих вопросах разбираемся сами и считаю это нашим совместным успехом. 2. Каждый из нас никогда не уходил из дома. (Максимум, когда ссоримся, спим на разных кроватях). 3. Мы никогда не отдыхали отдельно. (Если и был муж в другой стране, то только по работе)" – поделилась она.
Также Юла добавила, что влюбленные всегда спят под одним одеялом в объятиях друг друга.
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