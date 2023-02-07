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Жена Анатолича резко ответила Доротюк, раскритиковавшей шоумена за пародию на интервью Дудя

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Жена Анатолича резко ответила Доротюк, раскритиковавшей шоумена за пародию на интервью Дудя

Недоразумение между звездами возникло после пародии шоумена на интервью российского журналиста.

Настоящий скандал разгорелся между женой Анатолия Анатолича, PR-менеджером Юлой и журналисткой Алиной Доротюк.

На днях интервьюер записала видео с певицей Светланой Тарабаровой, в котором раскритиковала шоумена за его пародию на интервью россиянина Юрия Дудя с актером Оскаром Кучерой.

"Анатолич назвал Дудя гениальнейшим журналистом. Я приглашала Анатолича на интервью, он сначала согласился. Он знает мою позицию, я увидела его. Мне это не понравилось. Поэтому я сказала: "Давай подискутируем". Затем он написал, что он не готов., после хейта и налившейся на него бури. Мне кажется, пока мы будем заглядывать, что там лучше, и Инстасамка будет у нас в топах", — сказала на видео Доротюк.

На такие заявления журналистки отреагировала в своем Facebook Юла и обвинила Доротюк в том, что разжигает вражду между украинцами во время войны.

"Алина Доротюк, ты, как журналист, учитывая свою высокую и крайне сейчас важную профессию "журналист", формируешь мнение общественности, принимая на себя важнейшую миссию - управление головами людей и формируя мнение твоей аудитории. Я, как пиарщик, и просто как человек, который внимательно смотрел пародию (это главное слово) на кучеру, и как человек, который видит как минимум то, что делает Анатолич публично и собирает миллионы просмотров на YouTube на свои видео, где раскрывает преступления настоящих преступников, очень удивлена тем, чем ты занималась в интервью со Светланой Тарабаровой, говоря об Анатоличе", — возмутилась Юла.

Жена шоумена объяснила, что его видео о Дуде несло в себе развлекательный характер и должно было показать аудитории, насколько неразвиты "патриоты" в России напримере Кучеры.

"Он не восхищается дудем! Отвечай за свои слова! Где он называет Дудя "гениальнейшим"? Сама придумала – сама сказала? Анатолич пишет (в скрине который ты выставила) что очень профессионально ведет диалог, где выражением лица сам высмеивает кучеру. Все. Другое – твои фантазии. Разве это не работа журналиста сначала разобраться? Это срач, который ты как журналист, не разобравшись в ситуации, разводишь в кругу твоих. Непрофессионально и очень неприятно. От каждого такого журналиста зависит спокойствие внутри страны. А срачи разводят те, кто не дружит с головой, сталкивая таким образом лбами своих в такое тяжелое время.", — обратилась к интервьюеруЮла.

В свою очередь, Доротюк тоже молчать не стала и ответила на упреки в свой адрес в комментариях. В ответ Алина в очередной раз отметила, что выступает против любой поддержки российского контента. Доротюк еще раз пригласила Анатолича на интервью, чтобы он поделился своим мнением лицом к лицу.

"Я не поддерживаю восторга от продукта, который делает соседнее государство. И комментарии под сообщением твоего мужа об интервью Дудя с Кучерой свидетельствуют, что я не одна такая! Я реально искренне не понимаю, зачем популяризировать российский контент даже способом "высмеивания" одного персонажа и восхваления другого. Это мое мнение и оно имеет право на существование. Как и мнение твоего мужа. Я приглашала и приглашаю Анатолича подискутировать на эту тему. Если он готов — охотно выслушаю его точку зрения", — написала Доротюк.

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Сам же Анатолий Анатолич также вступил в публичную дискуссию и заявил, что поначалу не хотел ничего комментировать из уважения к Светлане Тарабаровой, но решил все же высказаться. В своем комментарии шоумен назвал действия Доротюк манипуляцией.

"За эту 1 минуту видео Алина лжет и манипулирует минимум трижды. Во-первых, я не называл Дудя гениальным. Это ложь. Во-вторых, я не сказал Алине что не готов дискутировать по этой теме. Я не говорил такого. Это ложь. В-третьих, привязывать к разговору обо мне имя Инстасамки – это дешевая манипуляция в стиле скабеевой, или собчак. Потому что я объяснял, почему контент с кучерой дает ответы на вопрос “как это большинство россиян поддерживают войну, что у них в голове". Вспоминать Инстасамку - это просто бросить говна не вентилятор, в стиле сама знает кого", — ответил коллеге Анатолич.

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Отметим, что пародию на интервью Дудя и Кучеры Анатолий Анатолич запостил в своих соцсетях еще в январе. И показал на видео всю "содержательность" разговора с горе-патриотом.

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