Жена Анатолича резко ответила Доротюк, раскритиковавшей шоумена за пародию на интервью Дудя

Настоящий скандал разгорелся между женой Анатолия Анатолича, PR-менеджером Юлой и журналисткой Алиной Доротюк.

На днях интервьюер записала видео с певицей Светланой Тарабаровой, в котором раскритиковала шоумена за его пародию на интервью россиянина Юрия Дудя с актером Оскаром Кучерой.

"Анатолич назвал Дудя гениальнейшим журналистом. Я приглашала Анатолича на интервью, он сначала согласился. Он знает мою позицию, я увидела его. Мне это не понравилось. Поэтому я сказала: "Давай подискутируем". Затем он написал, что он не готов., после хейта и налившейся на него бури. Мне кажется, пока мы будем заглядывать, что там лучше, и Инстасамка будет у нас в топах", — сказала на видео Доротюк.

На такие заявления журналистки отреагировала в своем Facebook Юла и обвинила Доротюк в том, что разжигает вражду между украинцами во время войны.

"Алина Доротюк, ты, как журналист, учитывая свою высокую и крайне сейчас важную профессию "журналист", формируешь мнение общественности, принимая на себя важнейшую миссию - управление головами людей и формируя мнение твоей аудитории. Я, как пиарщик, и просто как человек, который внимательно смотрел пародию (это главное слово) на кучеру, и как человек, который видит как минимум то, что делает Анатолич публично и собирает миллионы просмотров на YouTube на свои видео, где раскрывает преступления настоящих преступников, очень удивлена тем, чем ты занималась в интервью со Светланой Тарабаровой, говоря об Анатоличе", — возмутилась Юла.

Жена шоумена объяснила, что его видео о Дуде несло в себе развлекательный характер и должно было показать аудитории, насколько неразвиты "патриоты" в России напримере Кучеры.

"Он не восхищается дудем! Отвечай за свои слова! Где он называет Дудя "гениальнейшим"? Сама придумала – сама сказала? Анатолич пишет (в скрине который ты выставила) что очень профессионально ведет диалог, где выражением лица сам высмеивает кучеру. Все. Другое – твои фантазии. Разве это не работа журналиста сначала разобраться? Это срач, который ты как журналист, не разобравшись в ситуации, разводишь в кругу твоих. Непрофессионально и очень неприятно. От каждого такого журналиста зависит спокойствие внутри страны. А срачи разводят те, кто не дружит с головой, сталкивая таким образом лбами своих в такое тяжелое время.", — обратилась к интервьюеруЮла.

В свою очередь, Доротюк тоже молчать не стала и ответила на упреки в свой адрес в комментариях. В ответ Алина в очередной раз отметила, что выступает против любой поддержки российского контента. Доротюк еще раз пригласила Анатолича на интервью, чтобы он поделился своим мнением лицом к лицу.

"Я не поддерживаю восторга от продукта, который делает соседнее государство. И комментарии под сообщением твоего мужа об интервью Дудя с Кучерой свидетельствуют, что я не одна такая! Я реально искренне не понимаю, зачем популяризировать российский контент даже способом "высмеивания" одного персонажа и восхваления другого. Это мое мнение и оно имеет право на существование. Как и мнение твоего мужа. Я приглашала и приглашаю Анатолича подискутировать на эту тему. Если он готов — охотно выслушаю его точку зрения", — написала Доротюк.

Сам же Анатолий Анатолич также вступил в публичную дискуссию и заявил, что поначалу не хотел ничего комментировать из уважения к Светлане Тарабаровой, но решил все же высказаться. В своем комментарии шоумен назвал действия Доротюк манипуляцией.

"За эту 1 минуту видео Алина лжет и манипулирует минимум трижды. Во-первых, я не называл Дудя гениальным. Это ложь. Во-вторых, я не сказал Алине что не готов дискутировать по этой теме. Я не говорил такого. Это ложь. В-третьих, привязывать к разговору обо мне имя Инстасамки – это дешевая манипуляция в стиле скабеевой, или собчак. Потому что я объяснял, почему контент с кучерой дает ответы на вопрос “как это большинство россиян поддерживают войну, что у них в голове". Вспоминать Инстасамку - это просто бросить говна не вентилятор, в стиле сама знает кого", — ответил коллеге Анатолич.

Отметим, что пародию на интервью Дудя и Кучеры Анатолий Анатолич запостил в своих соцсетях еще в январе. И показал на видео всю "содержательность" разговора с горе-патриотом.

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