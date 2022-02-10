Жена Анатолича в купальнике показала фигуру через полгода после третьих родов

Жена Анатолича в купальнике показала фигуру через полгода после третьих родов

В июле в прошлом году Юла и Анатолий стали многодетными родителями.

Жена украинского телеведущего Анатолия Анатолича – Юла – показала фигуру через полгода после третьих родов.

В июле в 2021 году супруги стали многодетными родителями. В фотоблоге руководительница пиар-компании продемонстрировала, как выглядит. В кадре, который Юлия сделала во время отдыха в США, она позирует у пальмы в черном купальнике. Любимая знаменитости посветила длинными ногами и похвасталась стройностью.

Юла / instagram.com/yulattt

"Пусть солнце светит каждому вне зависимости от погодных условий", – прокомментировала Юла.

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