Жена Анатолича в купальнике показала, какая у нее фигура через три месяца после третьих родов

В июле Юла родила сына Нила.
Жена известного телеведущего Анатолия Анатолича – Юла – возвращает форму после родов.
Так, в конце сентября она начала заниматься спортом. В своих Instagram-stories бизнесвумен показал, какая у нее фигура через три месяца после рождения третьего ребенка. Юлия опубликовала фото, на котором позировала на пляже в купальнике. Избранница шоумена выглядит великолепно.
Ранее многодетная мамочка рассказывала, что ей довольно сложно вернуть спортивную выдержку после года перерыва. В частности, сначала ей удалось пробежать не больше километра. Впрочем, Юлия с удовольствием занимается растяжкой и радуется, как меняется ее фигура.
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