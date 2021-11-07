Жена Анатолича в купальнике показала, какая у нее фигура через три месяца после третьих родов

Жена Анатолича в купальнике показала, какая у нее фигура через три месяца после третьих родов

В июле Юла родила сына Нила.

Жена известного телеведущего Анатолия Анатолича – Юла – возвращает форму после родов.

Так, в конце сентября она начала заниматься спортом. В своих Instagram-stories бизнесвумен показал, какая у нее фигура через три месяца после рождения третьего ребенка. Юлия опубликовала фото, на котором позировала на пляже в купальнике. Избранница шоумена выглядит великолепно.

Жена Анатолия Анатолича / instagram.com/yulattt

Ранее многодетная мамочка рассказывала, что ей довольно сложно вернуть спортивную выдержку после года перерыва. В частности, сначала ей удалось пробежать не больше километра. Впрочем, Юлия с удовольствием занимается растяжкой и радуется, как меняется ее фигура.

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