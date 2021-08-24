Жена Анатолича в обтягивающем наряде ошеломила фигурой через месяц после третьих родов

Юла показала, как выглядит ее фигура.
Жена украинского шоумена Анатолия Анатолича, PR-менеджер Юлия Бойко, которая в июле родила третьего ребенка, ошеломила фигурой.
На странице в Instagram бизнесвумен опубликовала видео, на котором демонстрирует свой вид через месяц после родов. В ролике Юла в топе и лосинах покрутилась перед зеркалом.
"Покручусь тут перед вами", — написала многодетная мама.
Фаны были ошарашены фигурой Юлии. Об этом они написали в комментариях под постом.
- Вау! И это мама троих детей
- Молодец! Великолепная форма
- Браво
- Красивая
Напомним, ранее жена Анатолича показала, как изменился новорожденный сын Нил. Мальчику исполнился месяц.