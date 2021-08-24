Жена Анатолича в обтягивающем наряде ошеломила фигурой через месяц после третьих родов

Жена Анатолича в обтягивающем наряде ошеломила фигурой через месяц после третьих родов

Юла показала, как выглядит ее фигура.

Жена украинского шоумена Анатолия Анатолича, PR-менеджер Юлия Бойко, которая в июле родила третьего ребенка, ошеломила фигурой.

На странице в Instagram бизнесвумен опубликовала видео, на котором демонстрирует свой вид через месяц после родов. В ролике Юла в топе и лосинах покрутилась перед зеркалом.

"Покручусь тут перед вами", — написала многодетная мама.

Фаны были ошарашены фигурой Юлии. Об этом они написали в комментариях под постом.

Вау! И это мама троих детей

Молодец! Великолепная форма

Браво

Красивая

Напомним, ранее жена Анатолича показала, как изменился новорожденный сын Нил. Мальчику исполнился месяц.

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