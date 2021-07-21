Жена Анатолича впервые прокомментировала третьи роды: "Было гораздо сложнее"

Юла поделилась эмоциями после рождения третьего ребенка.

Жена шоумена Анатолия Анатолича Юлия Бойко, более известная, как Юла, впервые вышла на связь с фанами после третьих родов.

Она поблагодарила всех за поздравления и поделилась первыми впечатлениями от рождения третьего ребенка. Как известно, у супругов в этот раз родился мальчик. По словам Юли, эти роды ей дались труднее, чем предыдущие.

instagram.com/yulattt

"Эти роды были гораздо сложнее, чем с девочками. Мы счастливы, сутки приходили в себя, потому что роды не были такими легкими, как я себе их представляла. У меня с девочками было намного легче. Но и мальчик, конечно четырех килограммовый, мне так дался нелегко. Сейчас уже все в порядке, нас даже завтра уже выписывают", — сообщила продюсер.

instagram.com/yulattt

Прокомментировала она и то, что муж впервые присутствовал с ней во время родов.

"Толя был впервые на партнерских родах. Такое, очень эмоциональное партнерство, я так плакала от счастья, от эмоций, когда родила. Понимаю, что рядом муж, который со мной все это пережил, очень интересные ощущения. Девочки, кстати, тоже вышли по видеосвязи, наши дочери, из лагеря через 10 минут после рождения малыша", — сообщила счастливая мама.

instagram.com/yulattt

Отметим, что Анатолий Анатолич и Юла воспитывают также двух дочерей — 10-летнюю Алису и 8-летнюю Лолиту.

Напомним, за неделю до родов Анатолий Анатолич ошеломил роскошным подарком беременной жене. Ведущий презентовал любимой авто.

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