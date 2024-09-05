Жена Анатолича впервые рассказала о задержке речи у их 3-летнего сына и назвала причину

Жена телеведущего и интервьюера Анатолия Анатолича – пиарщица Юла Бойко – призналась, что у их сына задержка речи.

Нилу уже три года. Как призналась в своем Instagram избранница шоумена, мальчик до сих пор не говорит, ведь у него задержка речи. Впрочем, супруги не сидят, сложа руки. Нил работает с логопедом и психологом, чтобы заговорить. По словам Юли, уже есть прогресс. Также жена Анатолича подчеркнула, что на этот счет слишком не волнуется, ведь Нил обязательно скоро заговорит, но ему просто нужно немного больше времени.

"Вердикт: скоро заговорит. У него задержка речевого развития. Очень медленный запуск языка, но прогресс от логопеда есть. Надо заниматься и все будет хорошо. Сейчас мы работаем с логопедом, психологом, чтобы ускорить этот процесс. Но я не волнуюсь и знаю, что всему свое время", – поделилась Юла.

У сына Анатолия Анатолича задержка речи / Фото: instagram.com/yulattt

Также избранница Анатолия Анатолича поддержала других мам, чьи детки не начали быстро говорить. Юла уверяет, что не нужно слишком беспокоиться. По ее словам, все дети – разные, поэтому развиваются по-своему.

"Здесь я очень хочу поддержать всех мамочек, у которых детки тоже долго не говорят. Все хорошо! Просто разным детям нужно разное количество времени на то, чтобы разговориться", — добавила Юла.

У сына Анатолия Анатолича задержка речи / Фото: instagram.com/yulattt

Напомним, ранее жена певца Виктора Павлика начала бить тревогу, ведь у их 3-летнего сына тоже задержка речи. Недавно блогерша Екатерина Репяхова после многочисленных обследований наконец узнала точный диагноз, почему это произошло.

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