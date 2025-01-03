Жена Анатолия Анатолича ошеломила, как их 3-летний сын впервые стал на лыжи: "Горжусь"

Украинский ведущий и интервьюер Анатолий Анатолич с супругой Юлой и детьми отдохнул в Буковеле.

По возвращении домой избранница ведущего поделилась новыми свершениями их младшего сына Нила. Как оказалось, во время зимнего отпуска мальчик в свои три года впервые стал на лыжи. Юла признается, что это было удивлением, ведь Нил пока не разговаривает, но уже проявляет свое мастерство катания.

"Нилу и его лыжам посвящаю отдельный пост. Вообще мы не планировали его ставить на лыжи. Но когда обулись все и он захотел. И у него получилось! Прикол в том, что он еще не разговаривает достаточно, но команды все старательно выполнял и поехал из первого раза. Горжусь", - восхитила Юла.

Анатолий Анатолич с семьей / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич с семьей / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич с семьей / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Более того, жена шоумена рассказала, что вся большая семья попробовала себя в этом спорте и показала отличные результаты. В частности, она покаталась впервые за 17 лет, а вот для двух дочерей такой опыт был впервые.

"За два дня все встали на лыжи. Интересный опыт. Нам понравилось! Я каталась последний раз в 2007 году. Все вспомнила. Мои – впервые. У всех получилось! Приедем еще", — добавила жена Анатолича.

Анатолий Анатолич с семьей / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Напомним, недавно певец Виктор Павлик также показывал свой отдых в Буковеле. Артист с женой также похвастались, как их 3-летний сын Миша впервые овладевал лыжами.

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