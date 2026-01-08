- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 482
- Время на прочтение
- 1 мин
Жена Анатолия Анатолича ошеломила, как они изменились до неузнаваемости за 17 лет отношений
Юла показала серию архивных фотографий, которые были сделаны в разный период их взаимоотношений с шоуменом.
Жена телеведущего и интервьюера Анатолия Анатолича - пиарщица Юла Бойко - показала, как они с мужем изменились за период их отношений.
Пара вместе уже на протяжении 17 лет. В своем Instagram Юла опубликовала серию архивных фотографий, которые были сделаны в разный период их отношений. Первые совместные кадры супругов датированы 2009 годом. На снимках особенно не узнать Юлу. У возлюбленной Анатолия Анатолича тогда был совсем другой стиль. В частности, пиарщица красила волосы в белый цвет и стригла челку.
Впоследствии влюбленные начали меняться, и не только внешне. В частности, их семья становилась больше, поскольку рождались дети. 2011 года появился на свет первенец пары - дочь Алиса.
Юла также поделилась, что время проходит слишком быстро. Поэтому, она посоветовала ценить каждое мгновение жизни, поскольку никто не знает, что будет впереди.
"Жизнь очень быстротечна. Банально, но реально, как будто все было вчера. Цените каждое мгновение своей жизни. Потому что никто не знает, что впереди. А те мои времена как "рай на земле". Что ни фотография - счастье на душе", - говорит пиарщица.
