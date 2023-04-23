Жена Анатолия Анатолича показала подросшего сына от шоумена

Жена телеведущего Анатолия Анатолича, пиарщица Юлия Бойко, поделилась фотографиями их подросшего сына Нила.

Не так давно вместе с детьми Юлия вернулась в Украину из-за границы и уже начали снова привыкать к жизни на родине. Да, звездные родители решили наконец отдать полуторагодовалого сына на плавание.

Фотографиями с первой тренировки жена Анатолича поделилась на своей странице в Instagram и рассказала, как прошла первая тренировка.

Сын Анатолия Анатолича / Фото: instagram.com/yulattt

"Целый год ждали, чтобы отвести Нила в бассейн. Планировали отдать на тренировку в полгода. Но лучше позже, чем никогда. Спасибо ВСУ, что все-таки отвели. Какое это счастье быть дома", — поделилась Юлия.

Сын Анатолия Анатолича / Фото: instagram.com/yulattt

К мальчику во время первого занятия также присоединились родители и сестры, 9-летняя Лола и 11-летняя Алиса.

Сын Анатолия Анатолича / Фото: instagram.com/yulattt

Напомним, что недавно Анатолий Анатолич поделился с поклонниками архивной фотографией, на которой они едва узнали ведущего.

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