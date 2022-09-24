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Жена Андрея Беднякова довела Сеть до слез трогательным видео встречи шоумена с дочерью

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Жена Андрея Беднякова довела Сеть до слез трогательным видео встречи шоумена с дочерью

Андрей Бедняков с дочерью и женой / Фото: instagram.com/biedniakov

Телеведущий Андрей Бедняков впервые за долгое время встретился с дочерью Ксенией.

Дочери шоумена Андрея Беднякова и актрисы Анастасии Короткой недавно исполнилось семь лет, однако звездный папа не смог присутствовать на празднике.

Однако без сюрпризов не обошлось. Через несколько дней Бедняков подготовил для дочери целый квест, в котором девочка искала подсказки среди домашних вещей и выполняла определенные задания. В конце ее ждал самый желанный подарок – встреча с папой.

Трогательным видео поделилась жена телеведущего в своем Instagram.

"Самый главный подарок для Ксении — это был папа. Да, всего на несколько часов, потом Андрею нужно было лететь в Нью-Йорк вести благотворительное мероприятие, а потом сразу в Украину, но это был лучший подарок. Ксеня сказала, что папа лучше даже трехэтажной избушки для кукол", — написала Анастасия.

На видео маленькая Ксения не удержала слез, когда наконец-то увидела папу с балкона. Щемящие кадры умилили всех пользователей в Сети и звезд украинского шоубизнеса.

  • Вы что мне потоп наделали! (Даша Астафьева)
  • Реву! (Юлия Санина)
  • Как щемит сердце от таких встреч!
  • Плакала вместе с Ксенией!

Напомним, в Нью-Йорке Андрей Бедняков присутствовал на презентации благотворительного фонда Елены Зеленской, а также подарил вышиванку американскому комику Джимми Феллону.

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