Жена Андрея Беднякова коротко подстриглась и похвасталась новой прической

Жена украинского шоумена Андрея Беднякова – актриса Анастасия Короткая – решилась на кардинальные изменения во внешнем виде.

В частности, Настя пошла в салон красоты в США и сменила свою прическу. Актриса взяла с собой 8-летнюю дочь, которая ее поддерживала. Правда, Ксения даже попыталась отговорить маму, однако Анастасия была решительно настроена.

Жена Андрея Беднякова с дочерью / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Наконец, жена Андрея Беднякова избавилась от длинных волос. Теперь у Анастасии стрижка "каре". Кроме того, актриса покрасила волосы в более светлый оттенок.

В общей сложности, Анастасия вместе с дочерью провела в салоне красоты около пяти часов. Тем не менее, актриса очень довольна результатом, хоть и шутит, что вскоре ей снова захочется иметь длинные волосы.

Жена Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"Я очень довольна! Уже три года хотела такую короткую прическу! Вот думаю, как теперь захотеть отращивать волосы?" – поделилась актриса.

Напомним, недавно Анастасия Короткая призналась, сколько средств заплатила за роды в США. Также актриса рассказала о их доходах с Андреем Бедняковым.

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