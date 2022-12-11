Жена Андрея Беднякова насмешила реакцией одномесячного сына на ее пение

Жена ведущего и шоумена Андрея Беднякова Анастасия Короткая часто делится с поклонниками, как проводит свои будни с двумя маленькими детьми.

Как известно, 20 октября Настя и Андрей во второй раз стали родителями, поэтому теперь избраннице шоумена весело вдвое. В этот раз на странице в Instagram Короткая разместила видео, в котором слышно, как громко плачет их маленький сын.

Как пошутила Анастасия, таким образом малыш отреагировал на то, когда мама спела ему колыбельную:

"Наверное, у Остапа хороший слух. Ксения только в три годика попросила меня не петь больше ей колыбельную. Говорит: "Мама, ты меня будешь, когда поешь", — рассказала Короткая.

Поклонники поблагодарили Настю за поднятие настроения и поделились своими историями: "Меня сын тоже где-то в три года попросил не петь", "мне дочь говорит: "Молчи, я уже хочу спать", "моя дочь, пока совсем маленькая была, просто рукой мне закрывала рот, а когда подросла, начала говорить: "Мама, не надо, не пой мне".

Напомним, месяц назад Анастасия Короткая рассекретила, когда узнала о второй беременности и как справляется с двумя детьми. Отметим, что у Андрея Беднякова и Насти Короткой также есть старшая дочь, 7-летняя Ксения.

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