Жена Андрея Беднякова поделилась, какое гражданство у их четырехмесячного сына

Жена шоумена Андрея Беднякова Анастасия Короткая в настоящее время с двумя детьми находится в США, штат Калифорния. Сюда она приехала во время полномасштабного вторжения россии в Украину.

В Америке на свет появился сын супругов Остап, которому 20 марта исполнится пять месяцев. В программе "Слава+" Короткая поделилась, что сейчас у малыша американское гражданство. По словам Анастасии, в будущем у мальчика будет все-таки украинское гражданство:

"Пока американское, потому что это связано со многими документальными моментами, чтобы мы могли здесь находиться, чтобы для него все было легче. Но мы, конечно, сделаем украинское гражданство. Это бумажные истории, которые я сейчас не могу сделать. Если бы мы сейчас собрались и поехали в Украину, мы быстренько сделали бы здесь украинское гражданство. Но, поскольку я сама, мне для того, чтобы сделать украинское гражданство, нужно лететь в Сан-Франциско, а я с двумя детьми пока не могу", — объяснила Короткая.

Дочь и сын Андрея Беднякова и Насти Короткой / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Анастасия поделилась, что она ждет, пока приедет ее знакомая и поможет ей, и тогда она сможет поехать и оформить сыну необходимые документы, чтобы у него было украинское гражданство. Также жена Беднякова призналась, когда она с детьми планирует вернуться в Украину:

"Я разговаривала с Ксенией (дочь супругов – прим.ред.) о том, ну когда. Она говорит: "Мама, ты что, сирены!". То есть у нее еще есть страх этот. Она, когда мы были в Украине, содрогалась …Мы, наверное, вряд ли бы уезжали, если бы я не была беременна… Если бы мы были вдвоем с Андреем, мы бы вообще не уехали, я знаю точно. Но когда есть дети, – мне стремно… Я дождусь, когда будет относительно безопасно, чтобы я знала, что я везу детей туда, где безопасно. Если есть возможность быть в безопасности моим детям, они будут в безопасности", — отметила Короткая.

Андрей Бедняков с женой Анастасией Короткой и их дочерью Ксенией / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Отметим, что у Андрея Беднякова и Анастасии Короткой двое детей – 7-летняя дочь Ксения и четырехмесячный сын Остап.

Андрей Бедняков с дочерью / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая с дочерью / Фото: instagram.com/biedniakov

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