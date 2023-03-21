Жена Андрея Беднякова поделилась забавными кадрами с мужем в день его рождения

Телеведущий Андрей Бедняков 21 марта отмечает свой день рождения. Шоумену исполнилось 36 лет.

Жена ведущего, Анастасия Короткая, решила поздравить любимого забавным способом. В Instagram она поделилась подборкой веселых видео с мужем из семейного архива.

Также в своей публикации жена жена телеведущего трогательно обратилась к нему с поздравлениями. Несмотря на то, что семья сейчас не рядом, они все равно любят друг друга и унывают.

"Если бы не ты, всего этого не было! Боже, что это было бы за скучную жизнь! Слава Богу, что ты родился! Без тебя мир был бы как без "Юппи". С днем рождения наш милый. Сегодня мы не с тобой, но мы всегда рядом, ты же знаешь! Я так горжусь тобой! Это, в самом деле, так приятно гордиться своим мужем и знать что мы в надежных руках!", — написала Анастасия.

Напомним, что во время войны Анастасия с дочерью уехала в США. Там же родился и сын пары Остап.

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