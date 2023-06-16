Жена Андрея Беднякова похвасталась успехами семимесячного сына от шоумена

Жена шоумена Андрея Беднякова, телеведущая Анастасия Короткая, поделилась фото с их семимесячным сыном Остапом.

В своих Instagram-stories звездная мамочка повеселила подписчиков забавными фотографиями сына. На одном из фото маленький Остап с удовольствием ел руками вареную брокколи.

"Покажу ему это фото через несколько лет, когда будет говорить, что терпеть не могу брокколи", — пошутила Анастасия.

Сын Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

За это время мальчик уже успел сильно подрасти и радует родителей своими успехами. Так, Анастасия с радостью подметила, что Остап уже умеет садиться. На фотографии, которой поделилась ведущая, ее сын заинтересованно играл сидячие.

"На минутку отвернулась! Поворачиваю голову – сидит! Еще вчера не мог сидеть", – рассказала жена Беднякова.

Сын Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Напомним, что сейчас Анастасия вместе с сыном и дочерью находится в Соединенных Штатах. Сын пары также родился за океаном 20 октября, однако, по словам звездных родителей, все же получил украинское гражданство.

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