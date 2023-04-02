Жена Андрея Беднякова показала лицо пятимесячного сына от шоумена

Анастасия поделилась новыми кадрами с детьми.
Жена украинского шоумена Андрея Беднякова, ведущая Анастасия Короткая, активно делится фотографиями с сыном и дочерью в Сети.
После рождения сына в октябре 2022 года Анастасия не спешила показывать его лицо на широкую общественность, впрочем в сторис в Instagram все же поделилась фото с маленьким Остапом.
Вместе с детьми жена Беднякова отправилась на прогулку. Пятимесячный Остап спокойно спал в коляске, пока мама и старшая сестра прогуливались по улице.
"Чем я могу еще похвастаться, как не детьми? Вот вам конфетка к утреннему кофе", — написала Анастасия под фото детей.
Напомним, что сейчас Анастасия вместе с дочерью и сыном проживает в Америке. Звездная мама уехала вместе с детьми из-за полномасштабной войны. Отметим, что Остап тоже родился за границей, но получил украинское гражданство.
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