Жена Андрея Беднякова показала лицо пятимесячного сына от шоумена

Жена украинского шоумена Андрея Беднякова, ведущая Анастасия Короткая, активно делится фотографиями с сыном и дочерью в Сети.

После рождения сына в октябре 2022 года Анастасия не спешила показывать его лицо на широкую общественность, впрочем в сторис в Instagram все же поделилась фото с маленьким Остапом.

Вместе с детьми жена Беднякова отправилась на прогулку. Пятимесячный Остап спокойно спал в коляске, пока мама и старшая сестра прогуливались по улице.

"Чем я могу еще похвастаться, как не детьми? Вот вам конфетка к утреннему кофе", — написала Анастасия под фото детей.

Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Напомним, что сейчас Анастасия вместе с дочерью и сыном проживает в Америке. Звездная мама уехала вместе с детьми из-за полномасштабной войны. Отметим, что Остап тоже родился за границей, но получил украинское гражданство.

Читайте также: