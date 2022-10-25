Жена Андрея Беднякова показала новорожденного сына и рассказала, как справляется с материнством

Жена шоумена Андрея Беднякова, телеведущая Анастасия Короткая, поделилась фотографией с новорожденным сыном.

В своем Instagram Анастасия поделилась первой фотографией с малышом и рассказала поклонникам, как справляется с материнством.

Сын Андрея Беднякова и Анастасии Короткой / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Жена телеведущего пошутила, что очень многие комментаторы считают ее сильной женщиной. Анастасия заверила, что тоже не со всем удачно может справляться, но поблагодарила фанов за такую поддержку.

Анастасия Короткая / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"На первом фото: "Счастливый младенец спунькает". На втором фото: "Счастливая мамка охреневает". Это ответ на все ваши смс: "Какая вы сильная женщина". Спасибо что верите в меня больше, чем я в себя!", — написала Анастасия.

Напомним, что Андрей Бедняков и Анастасия Коротко во второй раз стали родителями 20 октября. Также пара воспитывает 7-летнюю дочь Ксению.

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