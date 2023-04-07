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Жена Андрея Беднякова показала роскошный сюрприз, который шоумен сделал ей из Украины

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
3519
Время на прочтение
2 мин
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Жена Андрея Беднякова показала роскошный сюрприз, который шоумен сделал ей из Украины

Жена Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Как известно, супруга ведущего с детьми находится в США.

Жена шоумена Андрея Беднякова Анастасия Короткая похвасталась приятным подарком, который муж сделал ей на расстоянии.

Как известно, в настоящее время Настя с двумя маленькими детьми находится в США, в то время как Бедняков – в Украине. Как призналась Короткая, на каникулах их 7-летней дочери Ксении она с детьми планировала съездить к Беднякову в Украину. Впрочем, не смогла уехать из Соединенных Штатов из-за документов:

"Очень хотели поехать к папе на каникулах Ксении, но оказалось, что нам пока нельзя выезжать из Америки: с документами целая история... И так меня накрыло... Накрыла усталость, которую я очень тщательно запихиваю подальше (все-таки с двумя детьми и собакой вдали от дома тяжеловато). И, изо всех сил, стараюсь быть на позитиве. Накрыла тоска, накрыло бессилие! На что мне Андрюша говорит: "Ложись спать, отдохни", — рассказала Настя.

А на следующее утро Короткую и детей ждал сюрприз – чтобы семья немного отдохнула, Бедняков приобрел им путевки на Гавайи:

"А к утру уже были у нас билеты на море и бронь на гостиницу. Я уже и забыла, как это оно – собирать чемоданы на отдых. Ксеня чуть дырку не пробила в потолке от радости. Что могу сказать… Девушки, желаю вам всем своего собственного Беднякова. И победы скорее. Чтобы мы все вернулись к своим Бедняковым", — написала счастливая Анастасия.

Андрей Бедняков отправил семью на море / © instagram.com/nastyakorotkaya
Андрей Бедняков отправил семью на море / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya
Андрей Бедняков отправил семью на море / © instagram.com/nastyakorotkaya
Андрей Бедняков отправил семью на море / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya
Андрей Бедняков отправил семью на море / © instagram.com/nastyakorotkaya
Андрей Бедняков отправил семью на море / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya
Жена Андрея Беднякова с детьми / © instagram.com/nastyakorotkaya
Жена Андрея Беднякова с детьми / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Напомним, на днях супруга Андрея Беднякова впервые показала лицо пятимесячного сына Остапа.

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Дата публикации
Просмотры
3519
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