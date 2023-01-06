Жена Андрея Беднякова показалась с двумя детьми на новогоднем фото: "Вместо коробок должен был сидеть наш папа"

Жена шоумена Андрея Беднякова Анастасия Короткая поделилась с поклонниками атмосферным праздничным фото, на котором изображена с двумя детьми.

На странице в Instagram Короткая разместила фотографию, на которой позирует на фоне елки и камина, ее нежно обнимает 7-летняя дочь Ксения, а на руках Настя держит двухмесячного сына Остапа. Рядом с семьей также лежат огромные коробки, завернутые по-праздничному:

"На этом фото, вместо коробок, должен был сидеть наш папа и искренне улыбаться, держа на руках Остапа! Но это в идеальном мире, в котором мы больше не живем! А в нашем реальном мире мы не жалуемся, мы просто ждем. Как сказала мне подруга: "Я не желаю нам победы. Зачем желать то, что и так произойдет". С новым годом, дорогие! Да, я знаю, что уже 5 января! Просто, как бы так мягко сказать… Я немного за*балась", — подписала фотографии молодая мама.

Жена Андрея Беднякова с детьми / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Андрей, как и многие украинцы сейчас, общается с семьей по видеосвязи / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

В свою очередь, Андрей Бедняков уже успел прокомментировать фотографию жены: "Вместо коробок"... так меня еще никто не называл...", — написал под фото с любимой и детьми глава семьи.

Напомним, что с началом полномасштабной войны РФ против Украины Андрей Бедняков вывез беременную жену Настю Короткую с 7-летней дочерью Ксенией из страны. Вскоре стало известно, что Короткая находится в Америке. Там же на свет появился второй ребенок супругов – сын Остап.

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