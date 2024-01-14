Жена Андрея Беднякова пожаловалась, что их дети после возвращения в США заболели

Жена украинского шоумена Андрея Беднякова – Анастасия Короткая – уже вернулась из Украины обратно в США.

Однако после поездки дети начали болеть. В своем Instagram Короткая поделилась, что сначала стала плохо чувствовать себя 8-летняя дочь Ксения. У девочки поднялась высокая температура. Когда же Ксения начала чувствовать себя лучше, симптомы болезни появились у годовалого Остапа. У мальчика тоже поднялась высокая температура. Как рассказала Анастасия, сейчас они находятся дома, где лечатся и набираются силы.

"У Ксения температура спала, у Остапа поднялась. Остап все повторяет за сестрой. Сидим дома, смотрим Миядзаки", — поделилась Короткая.

Дети Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Кстати, жена Беднякова тоже показала, как пыталась отвлечь Остапа. В частности, она вместе с ним готовила еду.

"Отвлекала, как могла. Так салат и нарезали", — поделилась Анастасия.

Жена Андрея Беднякова с сыном / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук рассказывала, что ее старшему сыну Глебу стало плохо во время отдыха в Португалии. Артистке пришлось везти 9-летнего мальчика в больницу и обращаться за помощью к медикам.

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