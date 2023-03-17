Жена Андрея Беднякова призналась, во сколько ей обходится жилье в США в месяц

После начала полномасштабного вторжения украинский шоумен Андрей Бедняков принял решение отправить свою семью в безопасное место.

Тогда находившаяся на последних месяцах беременности жена ведущего Анастасия Короткая вместе с 7-летней дочерью Ксенией уехала в Америку, штат Калифорния.

В программе "Слава+" Короткая поделилась, сколько денег в месяц она тратит на жизнь в Соединенных Штатах. По словам Насти, в США можно жить как по полной, так и довольно скромно. Артистка призналась, что, например, 12 яиц в Калифорнии стоят четыре доллара.

Рассказала Короткая и о своей квартире в Калифорнии, которую арендует. В квартире есть зал, спальня Насти и спальня для дочери Ксении. В месяц квартира семье обходится в пять тысяч долларов.

Дочь и сын Андрея Беднякова и Анастасии Короткой / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

В то же время, Короткая отметила, что она не стала оформлять социальную помощь в США. Сейчас семья живет за те средства, которые заработала и отложила до войны:

"Мы решили не брать никакую помощь. Во-первых, это не честно, потому что у нас есть деньги, сбережения, на которые мы можем себе позволить пока жить. Это не честно, что мы будем брать помощь у страны, помогающей людям, которые нуждаются в помощи. Мы забираем у кого-то тысячу долларов в месяц, хотя у нас есть средства жить", — объяснила Короткая.

Андрей Бедняков и Анастасия Короткая с дочерью / Фото: instagram.com/biedniakov

Также супруга Беднякова отметила, что в США находится по туристической визе. А если бы она оформилась по программе для беженцев U4U, она не смогла бы выехать из страны в течение двух лет. Настя говорит, что очень соскучилась по мужу и мечтает увидеть его в ближайшее время.

Напомним, ранее Анастасия Короткая призналась, что у их с Андреем Бедняковым 4-месячного сына Остапа американское гражданство и объяснила почему.

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