Жена Андрея Беднякова рассекретила имя новорожденного сына

Жена шоумена Андрея Беднякова, телеведущая Анастасия Короткая, 20 октября родила мужу сына. Супруги уже показывали фотографии малыша, однако они держали в тайне его имя.

В общем, в своем Instagram Настя снова опубликовала снимок новорожденного сына. На фото дочь супругов держала братика на руках.

Дочь и сын Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

В посте под снимком возлюбленная телеведущего не стала держать интриги и призналась, как они с мужем назвали сына. Родители дали малышу украинское имя – Остап.

Кстати, в комментариях под фото, Бедняков не смог удержаться и пошутил. Шоумен обратился к своей жене со словами: "Короткая, это точно наши? Двое?".

Напомним, Андрей Бедняков и Анастасия Короткая 20 октября во второй раз стали родителями. У супругов родился сын, которого они назвали Остапом. Знаменитости также воспитывают общую дочь – 7-летнюю Ксению.

Читайте также: