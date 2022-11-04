Жена Андрея Беднякова рассекретила имя новорожденного сына

Анастасия также показала новое фото малыша.
Жена шоумена Андрея Беднякова, телеведущая Анастасия Короткая, 20 октября родила мужу сына. Супруги уже показывали фотографии малыша, однако они держали в тайне его имя.
В общем, в своем Instagram Настя снова опубликовала снимок новорожденного сына. На фото дочь супругов держала братика на руках.
В посте под снимком возлюбленная телеведущего не стала держать интриги и призналась, как они с мужем назвали сына. Родители дали малышу украинское имя – Остап.
Кстати, в комментариях под фото, Бедняков не смог удержаться и пошутил. Шоумен обратился к своей жене со словами: "Короткая, это точно наши? Двое?".
Напомним, Андрей Бедняков и Анастасия Короткая 20 октября во второй раз стали родителями. У супругов родился сын, которого они назвали Остапом. Знаменитости также воспитывают общую дочь – 7-летнюю Ксению.
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