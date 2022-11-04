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Жена Андрея Беднякова рассекретила имя новорожденного сына

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1798
Время на прочтение
1 мин
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Жена Андрея Беднякова рассекретила имя новорожденного сына

Андрей Бедняков с женой / Фото: instagram.com/biedniakov

Анастасия также показала новое фото малыша.

Жена шоумена Андрея Беднякова, телеведущая Анастасия Короткая, 20 октября родила мужу сына. Супруги уже показывали фотографии малыша, однако они держали в тайне его имя.

В общем, в своем Instagram Настя снова опубликовала снимок новорожденного сына. На фото дочь супругов держала братика на руках.

Дочь и сын Андрея Беднякова / © instagram.com/nastyakorotkaya
Дочь и сын Андрея Беднякова / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

В посте под снимком возлюбленная телеведущего не стала держать интриги и призналась, как они с мужем назвали сына. Родители дали малышу украинское имя – Остап.

Кстати, в комментариях под фото, Бедняков не смог удержаться и пошутил. Шоумен обратился к своей жене со словами: "Короткая, это точно наши? Двое?".

Напомним, Андрей Бедняков и Анастасия Короткая 20 октября во второй раз стали родителями. У супругов родился сын, которого они назвали Остапом. Знаменитости также воспитывают общую дочь – 7-летнюю Ксению.

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