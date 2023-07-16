Жена Андрея Беднякова с двумя детьми впервые за время войны вернулась в Украину

Телеведущий Андрей Бедняков увиделся со своей женой Анастасией Короткой и двумя детьми – дочерью Ксенией и сыном Остапом.

Долгое время Настя вместе с детьми находилась в Соединенных Штатах, куда переехала из-за полномасштабной войны в Украине, и вот наконец-то вернулась на родину. Радостной новостью и счастливыми кадрами вместе Бедняков и Короткая поделились в своих соцсетях.

Андрей Бедняков с семьей / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"Вчетвером, все-таки, квартиру легче снимать! Как мы скучали… по борщу", — в шутку подписали ролик звездные супруги.

В комментариях поклонники и друзья пары поздравили их с долгожданной встречей и возвращением Анастасии: "Счастлива за вас", "Наконец-то вместе", "Поздравляю, это замечательно", "Как я радуюсь за вас", "Ура, семья в сборе".

Впрочем, вероятно, что Анастаси приехала в Украину ненадолго. Дочь пары Ксения сейчас учится в школе в США и, как раньше, говорил Бедняков, они с женой планируют, чтобы девочка продолжала обучение там, пока есть такая возможность.

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