Жена Андрея Беднякова удивила, как в 24 года начала колоть ботокс и почему отказалась от него

Жена украинского шоумена Андрея Беднякова – актриса Анастасия Короткая – вспомнила, как начала колоть ботокс.

Как рассказала избранница ведущего в своем Instagram, на процедуру она решилась в 24 года после того, как одна гримерша раскритиковала состояние ее кожи. Анастасия пошла к косметологу и уколола ботокс. Актриса призналась, что проблемные зоны у нее действительно были, однако у ее лицо специалист колола совсем немного препарата.

Анастасия Короткая / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"В 24 года мне одна женщина в гримерной сказала, что я так плохо выгляжу и что нужно что-то делать. Я пошла, конечно, уколола ботокс. Я долго колола, у меня были проблемные зоны, которые надо было исправить. У меня был классный косметолог, которая мне очень осторожно все делала", – поделилась актриса.

Впоследствии Короткая отказалась от ботокса. Как объяснила супруга Беднякова, препарат ей мешал. Во-первых, у Насти активная мимика, поэтому ей было сложно двигать мышцами. Во-вторых, актрисе не нравилось, как она выглядела.

Анастасия Короткая / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"В какой-то момент мне надоело, что я не могу улыбаться. Лицо было не мое. Хоть ты вкалываешь немного, но выражение лица меняется у меня, потому что очень активная мимика. Мне захотелось посмотреть на себя, как я без ботокса. Я посмотрела, начала делать массажи и отошла от ботокса, долго не делала", – вспомнила знаменитость.

Летом прошлого года Короткая снова попыталась вернуться к ботоксу, но только окончательно поняла, что это не ее. Актриса предпочитает массаж.

Анастасия Короткая / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"Летом я снова уколола. Это не мое! Лицо не такое, глаза какие-то не такие, выражение лица не такое… Сейчас снова буду делать массажи, с которыми мне комфортно, патчи каждый день буду использовать. Есть люди, которым комфортно, но не мне", – добавила Короткая.

Напомним, недавно жена Андрея Беднякова решилась на кардинальные перемены во внешнем виде. Анастасия коротко подстриглась и покрасила свои волосы.

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