Жена Андрея Беднякова устроила день красоты с 7-летней дочерью и показала себя в ее возрасте

Жена шоумена Андрея Беднякова, телеведущая Анастасия Короткая, устроила настоящий beauty-день вместе с 7-летней дочерью.

Свободное время мама и дочь решили посвятить уходу за собой. В сторис в Instagram Анастасия показала, какие процедуры они с Ксенией делали для того, чтобы стать красивее.

Жена Андрея Беднякова с дочерью / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Как рассказала Анастасия, для домашнего ухода 7-летняя дочь попросила ее приобрести специальный аксессуар для массажа лица.

Жена Андрея Беднякова с дочерью / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

"Ксения уговорила меня купить ей этот электронный девайс для лица за 5 долларов. Наверное, очень действенный. Такая смешная с этим девайсом. Сняла маску и говорит: "А чего ничего не изменилось?", — пошутила Короткая.

Жена Андрея Беднякова с дочерью / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Да, вместе они сделали маски для лица и волос, маникюр и даже массаж в домашних условиях.

"Сделали маникюр, маску для волос, маску для лица, массаж на пузе, массаж на лице. И очень хорошие просидели дома целый день", — рассказала Анастасия.

Жена Андрея Беднякова с дочерью / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Также жена Беднякова показала, как выглядела она в том же возрасте, что их дочь сейчас, и рассказала, что не любила одевать в детстве.

"Ксения сделала себе прическу и подкрасилась. Я в ее возрасте из бьюти цепляла себе ненавидевший стремный бант на голову и очень просила убрать эти гвоздики, они мне казались скучными", — поделилась Анастасия.

Жена Андрея Беднякова с дочерью / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

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