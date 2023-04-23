Жена Андрея Беднякова в купальнике показала стройную фигуру через полгода после вторых родов

Анастасия также показала, какая находка на побережье океана ее шокировала.

Жена телеведущего и шоумена Андрея Беднякова – Анастасия Короткая – поехала к океану насладиться отдыхом.

Как показала в Instagram-stories возлюбленная ведущего, она охотно понежилась на солнышке и поплавала, хотя вода в океане была холодной. Среди прочего Настя продемонстрировала стройную фигуру в бордовом купальнике. Только полгода назад Короткая во второй раз родила.

"Вода очень холодная, но именно такую я и хотела! Волна дала мне подсрачник, чтобы я уже садилась делать то, что запланировала. А запланировала я очень много", — поделилась блогерша.

Анастасия Короткая / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Анастасия Короткая также показала находку на океанском побережье, которая ее шокировала. К слову, всюду валялись остатки нефти, которые водой вымыло на песок.

"Я в шоке! Из океана выносит куски нефти", — отметила Настя.

И это все плавало в океане / Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Напомним, недавно жена Андрея Беднякова планировала приехать с детьми к мужу. Однако она пока не может выехать из Америки. Так что ведущий, чтобы порадовать возлюбленную, сделал ей приятный сюрприз.

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