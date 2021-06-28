Жена Андрея Джеджулы подхватила коронавирус через четыре месяца после родов

О вероятности болезни девушка узнала от постороннего человека.

Жена украинского шоумена Андрея Джеджулы Юлия, которая зимой родила мужу дочь, заболела коронавирусом.

Об этом девушка рассказала своим фанатам в фотоблоге. Кстати, именно с Instagram Юля узнала о том, что потенциально может быть больной. Девушка получила сообщение о том, что ее свекор оказался в больнице с COVID-19. Зато родные скрыли от Юлии новость.

instagram.com/yla__yla

"В среду у меня была рвота, я думала что отравилась, пила все от отравления (все молчат). На следующий день температура 37,4. Всю трясет, подумала от переутомления и недосыпания (все молчат). Скажу, что сил нет вообще, малышка с температурой постоянно на руках, безгранично ее жалко. у нее зубы лезут, две прививки сделали и плюс еще сюрприз в виде короны. Запахи и вкусы не потерялись, тошнота, кашель, горло дерет постоянно... ", — написала Юлия.

Также жена Андрея Джеджулы добавила, что разъяренная таким поведением своей семьи. Ведь она с легкостью могла бы заразить четырехмесячную дочь.

Напомним, недавно жена Андрея Джеджулы рассказала в каких отношениях с мужем после родов. Ведь раньше она обвинила его в избиении и абьюзе.

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